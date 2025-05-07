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Освіта Освіта в Україні Якого рівня будуть завдання ЄВІ з іноземної мови
7 травня, 21:22
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Якого рівня будуть завдання ЄВІ з іноземної мови

Марія Волошин
Основні тези
  • Завдання ЄВІ з іноземної мови для вступників у магістратуру й аспірантуру не перевищують рівень В1, що дозволяє працювати з іншомовною літературою.
  • Реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ та ЄВВ триває до 23 травня.

Завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступників у магістратуру й аспірантуру не виходять за межі рівня В1. На цьому наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням Osvita.ua. Тобто рівень завдань з іноземної мови для вступників не є надто високим, але передбачає можливість надалі працювати з іншомовною літературою.

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Що відомо про завдання ЄВІ з іноземної мови 

Загалом завдання ЄВі з іноземної мови передбачають перевірку:

  • загального розуміння тексту;
  • вибіркового розуміння тексту;
  • перевірку рівня сформованості лексико-граматичних умінь.

Від цього залежить можливість майбутнього науковця опрацьовувати іншомовні джерела.

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В Україні триває реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ та ЄВВ

  • 2 травня стартувала реєстрація вступників у магістратуру та аспірантуру для складання єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень.
  • Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії вишів в очному або дистанційному форматі.
  • Для успішної реєстрації вступник має подати сформований пакет документів, звернувшись до будь-якого вишу, необов'язково до того, куди планує вступати.
  • Для дистанційної реєстрації абітурієнт повинен мати кваліфікований електронний підпис, який він має накласти на заповнену анкету-заяву.
  • У разі успішної реєстрації вступник має отримати оригінал екзаменаційного листка, який є необхідним документом для допуску учасника ЄВІ, ЄВВ та ЄФВВ до екзаменаційного центру в Україні.
  • Загалом реєстрація на іспити майбутніх магістрантів та аспірантів триватиме до 23 травня.