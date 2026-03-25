Правила вже погодили: що буде основним при вступі на мистецькі спеціальності

Днями Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок вступу на 2026 рік. У документі вказали усі тонкощі для абітурієнтів, які хочуть стати студентами.

Творчий конкурс буде основним критерієм для вступу на мистецькі спеціальності до вишів. Про це вказано у документі.

Що мають знати вступники на мистецькі спеціальності?

Про те, що творчий конкурс буде пріоритетним, свідчать вагові коефіцієнти предметів НМТ, які є у затвердженому Порядку.

Саме результати творчого конкурсу матимуть найбільший вплив у відборі вступників. Вони становитимуть 70% конкурсного бала. Це значення зросло ще на 10%.

На мистецькі спеціальності треба складати і НМТ. Але результати тестування матимуть меншу вагу у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс – менш ніж 10% конкурсного бала за кожний предмет.

Для вступників на спортивні спеціальності складання НМТ також є обов'язковим.

Мультитест при цьому розширює можливості для вступника. Його результати дадуть можливість абітурієнтові подавати заяви не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності.

Зверніть увагу! На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Які основні правила вступної компанії погодило МОН?

Очільник МОН України Оксен Лісовий у телеграмі назвав основні зміни, які затверджені у Порядку: