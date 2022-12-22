Шкарлет заявив, що на профосвіту чекають фундаментальні зміни

22 грудня 2022, 14:03
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Джерело:

МОН

На сферу професійної освіти в Україні чекають фундаментальні зміни. Зокрема, модернізація.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет анонсував пріоритети у сфері профтехосвіти. Так, навчальним закладам хочуть надати автономію, розробляють нову модель фінансування, а також подбають про цифровізацію.

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На профтехосвіту чекає модернізація 

У МОН вже погодили концепцію, розроблену відповідно до Плану відбудови України. Вона передбачає три пріоритети у подальшій реформі профосвіти:

  • модернізацію змісту освіти;

  • поліпшення спроможності закладів;

  • "розумну відбудову".

За словами міністра, ці зміни мають на меті допомогти системі профосвіти краще реагувати на потреби ринку праці та української економіки. При цьому в Україні створять нову сучасну мережу профтехів.

Також Шкарлет наголосив, що модернізація змісту освіти передбачає удосконалення національної системи кваліфікацій, незалежне оцінювання і діджиталізацію сфери.

А "Розумна відбудова" має на меті відновити заклади профосвіти і підготувати професійних робітників. 

До теми "Попит колосальний": які робітничі професії стали найпопулярнішими у 2022 році

До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:

Майже 100 тисяч осіб у 2022 році вирішили здобувати освіту у профтехах.

  • кухар, кондитер;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
  • перукар (перукар-модельєр);
  • кравець, закрійник;
  • опоряджувальник будівельний;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електрогазозварник;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
  • штукатур, лицювальник-плиточник.
Автор: Марія Волошин