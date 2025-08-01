В Україні триває вступна кампанія 2025 року. Частина абітурієнтів у виші може отримати додаткові бали під час розрахунку конкурсного бала для вступу.

Мовиться про право на додаткові 10 балів до конкурсного бала. Їх можуть отримати спортсмени (чемпіони та призери), які посіли призові місця у 2024 – 2025 роках, 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Хто може отримати додаткові бали?

До таких осіб належать чемпіони та призери останніх чемпіонатів Європи або світу, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України, чемпіони та призери Всесвітніх ігор, Юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітньої гімназіади та чемпіони / призери України з різних видів спорту.

Додаткові 10 балів вони можуть отримати при вступі на предметну спеціальність А4.11 "Середня освіта (Фізична культура)" та на спеціальність А7 "Фізична культура і спорт".

Для цього треба ще отримати витяг з протоколу офіційних міжнародних або всеукраїнських спортивних змагань. Його надає всеукраїнська федерацією з відповідного виду спорту. У документі мають бути вказані ім'я та прізвище вступника, назва спортивних змагань, дати, місця проведення, зайняте місце.

Також для отримання балів абітурієнт має подати заяву на вказану спеціальність та звернутися до приймальної комісії вишу з витягом, щоб до заяви додали пільгу 123.

Зверніть увагу! Якщо вступник подає заяви до різних вишів, то необхідно звернутися до кожного ЗВО для внесення пільги до заяв.

Хто може отримати 200 рейтингових балів?

Частина цьогорічних вступників у виші також може отримати 200 рейтингових балів з двох конкурсних предметів на вибір вступника.

Право на це мають учасники міжнародних олімпіад, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, які брали участь у змаганнях у складі збірних команд України.

Такі вступники можуть використати цю пільгу при вступі на будь-які спеціальності. Перед цим треба звернутись до МОН. Згодом перевірити в електронному кабінеті відповідну інформацію.