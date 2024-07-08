Де мешкатимуть абітурієнти з ТОТ під час вступної кампанії

В Офісі омбудсмена розповіли, де абітурієнти з ТОТ можуть мешкати на час вступної кампанії 2024 року. І повідомили, ️що на базі 195-ти українських вишів розташовані освітні центри.

Таким вступникам надають можливість мешкати у гуртожитках на час вступу у виші. Причому разом зі супроводжувальними особами.

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Де можуть мешкати вступники з ТОТ під час вступної кампанії

В Офісі омбудсмена наголошують: вступники зможуть зосередитися на підготовці до вступу, мешкаючи в комфортних умовах, спілкуючись з іншими абітурієнтами та студентами. Фахівці освітніх центрів при цьому нададуть необхідну підтримку та допомогу.

З переліком Освітніх центрів можливо ознайомитися за посиланням.

У разі виникнення проблем зі вступом радять звертатися до Офісу омбудсмана.

Телефонувати можна за номерами: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

Також надсилати звернення на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.

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