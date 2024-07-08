Таким абитуриентам предоставляют возможность жить в общежитиях на время поступления в вузы. Причем вместе с сопровождающими лицами.

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Где могут жить абитуриенты с ВОТ во время вступительной кампании

В Офисе омбудсмена отмечают: абитуриенты смогут сосредоточиться на подготовке к поступлению, живя в комфортных условиях, общаясь с другими абитуриентами и студентами. Специалисты образовательных центров при этом окажут необходимую поддержку и помощь.

Обратите внимание! С перечнем Образовательных центров можно ознакомиться по ссылке.

В случае возникновения проблем со вступлением советуют обращаться в Офис омбудсмена.

Звонить можно по телефонам: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

Также присылать обращения на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.

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Как будут поступать на магистратуру абитуриенты с ВОТ