Таким вступникам надають можливість мешкати у гуртожитках на час вступу у виші. Причому разом зі супроводжувальними особами.
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Де можуть мешкати вступники з ТОТ під час вступної кампанії
В Офісі омбудсмена наголошують: вступники зможуть зосередитися на підготовці до вступу, мешкаючи в комфортних умовах, спілкуючись з іншими абітурієнтами та студентами. Фахівці освітніх центрів при цьому нададуть необхідну підтримку та допомогу.
У разі виникнення проблем зі вступом радять звертатися до Офісу омбудсмана.
Телефонувати можна за номерами: 0 800 501 720, 044 299 74 08.
Також надсилати звернення на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.
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Як вступатимуть на магістратуру абітурієнти з ТОТ
- Міносвіти України врегулювало питання здобуття ступеня магістра для вступників з ТОТ та осіб з населених пунктів, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії.
- ️Віднині випускники-бакалаври з цих територій зможуть вступати до магістратури без складання ЄФВВ та/або ЄВІ.
- І це у разі, якщо вони планують вступати до того ж вишу, де здобули ступінь бакалавра та на спеціальності, яким держава надає особливу підтримку.