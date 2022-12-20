Вступали із понад 30 країн світу: скільки студентів вчиться в українських вишах
На сьогодні у закладах вищої освіти України вчиться майже 415 тисяч студентів. Вони вступили за різними формами освіти.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону розповів, що українські абітурієнти змогли вступити у виші нашої держави, навіть перебуваючи за кордоном. Причому аж із 32 країн світу.
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Скільки студентів вчиться в українських вишах
Так, за словами Шкарлета, на бакалаврат у виші нашої країни вступило понад 225 тисяч осіб. На магістратуру – майже 189 тисяч, з яких 118 тисяч – на бюджет. Також міністр розповів, що понад 100 тисяч абітурієнтів стали студентами коледжів та понад 85 тисяч – училищ.
Це саме ті діти, які будуть навчатись і відбудовувати Україну після нашої перемоги,
– сказав очільник МОН.
Також він зазначив, із 32 країн світу, в яких перебували українські абітурієнти-біженці, вступили до вишів майже 29 тисяч випускників шкіл.
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Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році
- Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.
- За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.
- Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.
- Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.
- Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох
- На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.
- При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.
- Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.