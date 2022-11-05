Вступна кампанія 2022 ще триває: скільки українців вже стали студентами

В Україні вже завершилася вступна кампанія 2022 року в училища. Натомість вступити до вишів можна ще до 30 листопада.

Так, кількість здобувачів вищої освіти в Україні цьогоріч може збільшитися. Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону розповів, скільки студентів в Україні вже зарахували до вишів у 2022 році.

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Скільки студентів уже зарахували до ВНЗ

За словами Вітренка, до вишів у 2022 році уже зарахували майже 505 тисяч студентів.

Проміжні результати вступної кампанії такі: абітурієнти подали понад 1,3 мільйона заяв. Зарахували при цьому майже 505 тисяч осіб,

– уточнив чиновник.