В Україні ще триває вступна кампанія 2023 року. Зараз виші розпочинають додатковий набір на бакалаврат на контракт.

Взяти участь у додатковому наборі можуть не всі вступники. Лише ті, хто не зміг подати заяву про вступ в основний період до 31 липня.

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Стартує додатковий набір абітурієнтів на контракт

Реєстрацію електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачають Умови прийому закладів освіти. Вона може відбуватись в одну або декілька чергових сесій (хвиль).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році, перша хвиля реєстрації заяв в електронних кабінетах стартує не раніше 1 вересня.

Після завершення реєстрації заяв вступників 15 днів триватиме конкурсний відбір та відбуватиметься зарахування на навчання.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Загалом зарахування на навчання на контракт може тривати до 30 листопада.

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