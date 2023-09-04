Взяти участь у додатковому наборі можуть не всі вступники. Лише ті, хто не зміг подати заяву про вступ в основний період до 31 липня.
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Стартує додатковий набір абітурієнтів на контракт
Реєстрацію електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачають Умови прийому закладів освіти. Вона може відбуватись в одну або декілька чергових сесій (хвиль).
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році, перша хвиля реєстрації заяв в електронних кабінетах стартує не раніше 1 вересня.
Після завершення реєстрації заяв вступників 15 днів триватиме конкурсний відбір та відбуватиметься зарахування на навчання.
Загалом зарахування на навчання на контракт може тривати до 30 листопада.
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Вступна кампанія – 2023 в Україні: коротко
- У 2023 році відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна – протягом 5 – 23 червня, додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Приймання заяв і документів від вступників тривало з 19 до 31 липня.