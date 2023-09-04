Принять участие в дополнительном наборе могут не все поступающие. Только те, кто не смог подать заявление о вступлении в основной период до 31 июля.

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Стартует дополнительный набор абитуриентов по контракту

Регистрация электронных заявлений на поступление во время дополнительного набора предусматривают Условия приема учебных заведений. Она может проходить в одну или несколько очередных сессий (волн).

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году, первая волна регистрации заявлений в электронных кабинетах стартует не ранее 1 сентября.

После завершения регистрации заявлений поступающих 15 дней продлится конкурсный отбор и будет происходить зачисление на обучение.

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В общем, зачисление на обучение на контракт может длиться до 30 ноября.

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