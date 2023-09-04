Принять участие в дополнительном наборе могут не все поступающие. Только те, кто не смог подать заявление о вступлении в основной период до 31 июля.
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Стартует дополнительный набор абитуриентов по контракту
Регистрация электронных заявлений на поступление во время дополнительного набора предусматривают Условия приема учебных заведений. Она может проходить в одну или несколько очередных сессий (волн).
В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году, первая волна регистрации заявлений в электронных кабинетах стартует не ранее 1 сентября.
После завершения регистрации заявлений поступающих 15 дней продлится конкурсный отбор и будет происходить зачисление на обучение.
В общем, зачисление на обучение на контракт может длиться до 30 ноября.
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Вступительная кампания – 2023 в Украине: коротко
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная – в течение 5 – 23 июня, дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.
- Прием заявлений и документов от поступающих длился с 19 по 31 июля.