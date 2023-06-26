Шлях до вишу 2023: що має зробити абітурієнт після складання НМТ

У 2023 році більшість абітурієнтів вступатиме до вишів України за результатами НМТ. Без них можна подавати документи на контракт на спеціальності, які мають особливу підтримку держави.

Також не потрібні результати НМТ для вступу абітурієнтам, які вступають за результатами творчого конкурсу на мистецькі та спортивні спеціальності. Покроковий алгоритм дій вступника після проходження НМТ читайте далі.

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Отримання результату НМТ у тестових балах

Кожен учасник НМТ-2023 після складання іспиту отримує окремі результати з трьох предметних блоків у тестових балах. Їх учасник бачить на екрані монітора одразу після завершення тесту.

Максимальна кількість балів з української мови складає 45 балів, з математики, фізики, іноземної мови – 32 бали, історії України – 54 бали, біології – 46 балів, хімії – 40 балів.

Для отримання позитивного результату тестування достатньо набрати 10% правильних відповідей на завдання з кожного предмета – з історії України – 6 балів, з української мови та біології – мінімум 5 балів, з математики, фізики, іноземної мови, хімії – 4 бали.

Отримання офіційного результату НМТ

Водночас для конкурсного відбору під час вступної кампанії використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.

Офіційні результати для вступу до ЗВО за шкалою 100 – 200 балів кожен учасник основної сесії НМТ отримає до 28 червня у своєму персональному електронному кабінеті.

Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 29 липня.

Реєстрація електронного кабінету

У 2023 році абсолютна більшість вступників подаватиме вступні заяви онлайн через електронні кабінети. Їхня реєстрація стартує 1 липня. Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Для створення кабінету необхідно вказати адресу електронної пошти, на яку надійде лист для активації доступу до кабінету, а також внести необхідні дані вступника – інформацію про сертифікат НМТ (ЗНО), свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) тощо.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з атестатом, виданим не раніше 1998 року. Якщо документ виданий до 1998 року, то доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо у ЗВО.

У випадках, коли відсутній сертифікат НМТ (ЗНО), вступнику необхідно зареєструвати електронний кабінет за документом, що посвідчує особу.

Завантаження документів до електронного кабінету

Після активації електронного кабінету потрібно ввести та завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону;

кольорову фотокартку вступника;

фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

У разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.

Для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі у приймальних комісіях створять спеціальні консультаційні центри. У консультаційному центрі будь-якого ЗВО можна отримати допомогу щодо створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ тощо.

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Подання заяв на вступ

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 19 липня (окрім вищих військових навчальних закладів, закладів зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів) та закінчується о 18.00 31 липня 2023 року.

Після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо. Тому краще пересвідчитися, що всі дані завантажені в електронний кабінет коректно.

Цьогоріч вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який ЗВО без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які їх подають, та до 15 заяв на контракт.

Визначення пріоритету заяви

Вступ абітурієнтів на бюджет відбуватиметься з урахуванням визначених вступником пріоритетностей заяв.

У кожній з 5 заяв, які абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов'язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність (тобто виш і спеціальність, де вступник хоче здобувати освіту найбільше), а 5 – відповідно, найнижча, тобто найменш бажаний варіант.

За виставленими абітурієнтом пріоритетами визначається черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця.

Виконання умов вступу

Вступники мають пам'ятати, що встановлення пріоритетності – важливий крок, адже змінити її після подання заяви неможливо.

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі відбудеться не пізніше 5 серпня.

Вступники, яким надійшло повідомлення в кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які одержали інформацію з офіційного вебсайту ЗВО), мають до 18:00 8 серпня підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

Укладення договору про навчання із ЗВО

Підставою для зарахування особи на навчання є:

підтвердження вибору місця навчання;

виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів);

укладення договору про навчання у ЗВО.

Договір про навчання можна укласти дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Вступники, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.