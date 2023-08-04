Які виші є лідерами за кількістю поданих заяв абітурієнтів у 2023 році
Джерело:thepage.ua
В Україні триває вступна кампанія 2023. Натомість заяви на бюджет від вступників виші закінчили приймати 31 липня.
У порівнянні з 2022 роком, зросла кількість охочих здобувати освіту у ЗВО нашої держави. Тож конкуренція за бюджетні і контрактні місця в 2023 році буде більшою.
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На які спеціальності вступники подали найбільше заяв
Програмування і право – не єдині популярні спеціальності серед вступників. Значна конкуренція у 2023 році розгортається і на вступ на такі спеціальності:
- філологія;
- менеджмент;
- психологія;
- право;
- маркетинг;
- інженерія програмного забезпечення;
- економіка;
- журналістика;
- дизайн.
Наприклад, у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на психологію в 2023 році подали 1967 заяв, з них на бюджет – 1107. За одне бюджетне місце тут змагаються майже 14 абітурієнтів.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників тривало з 19 до 31 липня.