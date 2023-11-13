В Україні завершується вступна кампанія 2023: стати студентом ще можна

Невдовзі припинять дію електронні кабінети вступників, які ті створили для вступу 2023 року. Працюватимуть ще до 30 листопада.

Після цієї дати доступ до електронних кабінетів закриють. Відповідно завершується остаточно і цьогорічна вступна кампанія.

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30 листопада припинять працювати е-кабінети вступників

Так, абітурієнти ще можуть подати заяву і вступити на контрактну форму навчання. Зокрема, для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, бакалавра або магістра.

Після припинення роботи е-кабінетів завершиться і вступна кампанія 2023 року.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ 2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Якщо абітурієнт цього року створював особистий електронний кабінет, але у 2024 році знову планує вступати, йому доведеться реєструвати новий персональний кабінет наступного року.

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Як відбувалася вступна кампанія – 2023