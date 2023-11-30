Умови прийому до закладів вищої освіти України Міносвіти планує оприлюднити в січні 2024 року. Зокрема, майбутні абітурієнти дізнаються основні положення вступу.

МОН при цьому має оприлюднити деталі проведення вступної кампанії до коледжів та вишів України. Терміни передбачені Орієнтовним планом міністерства.

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Коли Міносвіти оприлюднить умови прийому до вишів у 2024 році

План, зокрема, передбачає проведення консультацій з громадськістю щодо норм проєктів двох документів – Порядків прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти.

Положення документів і визначать правила проведення вступної кампанії. Їх дотримуватимуться заклади освіти в Україні, в які вступатимуть абітурієнти у 2024 році.

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Що відомо про вступну кампанію 2024