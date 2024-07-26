Прізвища вступників із ТОТ шифрують, – Лубінець
Джерело:Дмитро Лубінець
Прізвища вступників в українські заклади вищої освіти з тимчасово окупованих територій шифрують. Це роблять заради безпеки абітурієнтів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що прізвища абітурієнтів, місцем реєстрації яких є ТОТ або які переселилися з ТОТ після 24 лютого 2022 року, шифрують у всіх інформаційних системах, які використовують для обробки вступних документів.
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Чому прізвища вступників з ТОТ шифрують
За словами Лубінця, таке шифрування забезпечує додатковий рівень безпеки і допомагає уникнути можливих ризиків.
Дешифрувати таку інформацію неможливо, тому представники окупаційної влади не зможуть ідентифікувати, що це за особа. Тож абітурієнти з ТОТ можуть бути спокійними в процесі вступу до закладів вищої освіти України,
– наголосив він.
Він порадив у разі виникнення проблем зі вступом звертатися до Офісу омбудсмена за номерами: 0 800 501 720, 044 299 74 08, або на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.
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Як вступають на магістратуру абітурієнти з ТОТ
- Міносвіти України врегулювало питання здобуття ступеня магістра для вступників з ТОТ та осіб з населених пунктів, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії.
- ️Випускники-бакалаври з цих територій можуть вступати до магістратури без складання ЄФВВ та/або ЄВІ.
- І це у разі, якщо вони вступають до того ж вишу, де здобули ступінь бакалавра та на спеціальності, яким держава надає особливу підтримку.