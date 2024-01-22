На яких спеціальностях у вишах збережуть державне замовлення

Систему державного замовлення у вишах України збережуть. Але для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі.

Про це повідомив очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І уточнив, які це будуть спеціальності.

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На яких спеціальностях збережуть систему держзамовлення

Міністр наголосив, що у майбутньому Україні будуть потрібні перш за все медики, педагоги, інженери, аграрії, металурги, енергетики тощо.

Держава й надалі платитиме за підготовку цих фахівців, виплачуватиме їм стипендії та пропонуватиме перше робоче місце. Так само збережуть пільги для вступників із вразливих категорій,

– зазначив посадовець.

Також він повідомив, що Міносвіти має намір переглянути наявну систему держзамовлення та відійти від чорно-білого поділу на "бюджетник/ контрактник".

За словами Лісового, на сьогодні у вишах України на контракті навчається близько 60% студентів.

Наша мета – зробити так, щоб 60% здобувачів отримували державну підтримку в різних обсягах, залежно від результатів ЗНО/НМТ. Тобто що вище бал, то більший грант вступник може отримати (включно зі 100% покриття вартості навчання),

– зазначив міністр.

І додав, що гроші "ходитимуть" за студентом, тобто абітурієнт зможе навчатися у тому університеті, у якому справді хоче, незалежно від його форми власності.

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