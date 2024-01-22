Про це повідомив очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І уточнив, які це будуть спеціальності.
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На яких спеціальностях збережуть систему держзамовлення
Міністр наголосив, що у майбутньому Україні будуть потрібні перш за все медики, педагоги, інженери, аграрії, металурги, енергетики тощо.
Держава й надалі платитиме за підготовку цих фахівців, виплачуватиме їм стипендії та пропонуватиме перше робоче місце. Так само збережуть пільги для вступників із вразливих категорій,
– зазначив посадовець.
Також він повідомив, що Міносвіти має намір переглянути наявну систему держзамовлення та відійти від чорно-білого поділу на "бюджетник/ контрактник".
За словами Лісового, на сьогодні у вишах України на контракті навчається близько 60% студентів.
Наша мета – зробити так, щоб 60% здобувачів отримували державну підтримку в різних обсягах, залежно від результатів ЗНО/НМТ. Тобто що вище бал, то більший грант вступник може отримати (включно зі 100% покриття вартості навчання),
– зазначив міністр.
І додав, що гроші "ходитимуть" за студентом, тобто абітурієнт зможе навчатися у тому університеті, у якому справді хоче, незалежно від його форми власності.
Раніше ми також писали, що міністр освіти Оксен Лісовий детально розповів, як МОН трансформує сферу вищої освіти. Про це читайте за посиланням.