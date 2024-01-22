Об этом сообщил глава Минобразования Оксен Лисовой. И уточнил, что это будут за специальности.

Смотрите также Украинское высшее образование часто более качественное, чем образование в лучших университетах Запада, – МОН

На каких специальностях сохранят систему госзаказа

Министр подчеркнул, что в будущем Украине потребуются прежде всего медики, педагоги, инженеры, аграрии, металлурги, энергетики и т.д.

Государство и дальше будет платить за подготовку этих специалистов, выплачивать им стипендии и будет предлагать первое рабочее место. Так же сохранят льготы для поступающих из уязвимых категорий,

– отметил чиновник.

Также он сообщил, что Минобразования намерено пересмотреть существующую систему госзаказа и отойти от черно-белого разделения на "бюджетник/контрактник".

По словам Лисового, на сегодняшний день в вузах Украины на контракте учится около 60% студентов.

Наша цель – сделать так, чтобы 60% соискателей получали государственную поддержку в разных объемах в зависимости от результатов ВНО/НМТ. То есть чем выше балл, тем больший грант поступающий может получить (включая 100% покрытие стоимости обучения),

– отметил министр.

И добавил, что деньги "будут ходить" за студентом, то есть абитуриент сможет учиться в том университете, в котором действительно хочет, независимо от его формы собственности.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Раньше мы тоже писали, что министр образования Оксен Лисовой подробно рассказал, как МОН трансформирует сферу высшего образования Об этом читайте по ссылке.