Об этом сообщил глава Минобразования Оксен Лисовой. И уточнил, что это будут за специальности.
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На каких специальностях сохранят систему госзаказа
Министр подчеркнул, что в будущем Украине потребуются прежде всего медики, педагоги, инженеры, аграрии, металлурги, энергетики и т.д.
Государство и дальше будет платить за подготовку этих специалистов, выплачивать им стипендии и будет предлагать первое рабочее место. Так же сохранят льготы для поступающих из уязвимых категорий,
– отметил чиновник.
Также он сообщил, что Минобразования намерено пересмотреть существующую систему госзаказа и отойти от черно-белого разделения на "бюджетник/контрактник".
По словам Лисового, на сегодняшний день в вузах Украины на контракте учится около 60% студентов.
Наша цель – сделать так, чтобы 60% соискателей получали государственную поддержку в разных объемах в зависимости от результатов ВНО/НМТ. То есть чем выше балл, тем больший грант поступающий может получить (включая 100% покрытие стоимости обучения),
– отметил министр.
И добавил, что деньги "будут ходить" за студентом, то есть абитуриент сможет учиться в том университете, в котором действительно хочет, независимо от его формы собственности.
Раньше мы тоже писали, что министр образования Оксен Лисовой подробно рассказал, как МОН трансформирует сферу высшего образования Об этом читайте по ссылке.