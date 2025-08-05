На які спеціальності вступники подали найбільше заяв у виші у 2025 році
- Вступники у 2025 році подали 816 088 заяв у виші, що на 22 тисячі більше ніж торік (+3%).
- На які спеціальності надійшло найбільше заяв цьогоріч – читайте у новині.
Триває цьогорічна вступна кампанія у виші. Приймання заяв від абітурієнтів вже завершилось.
Випускники шкіл створили 209 768 електронних кабінетів для вступу на бакалавра, ветеринарного або медичного магістра. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.
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Які спеціальності "зібрали" найбільше заяв вступників у 2025 році?
Вступники цьогоріч подали 816 088 заяв у виші. Це на 22 тисячі більше ніж торік (+3%).
У середньому кожен подав по 4 заяви (минулого року – 3),
– уточнив посадовець.
І додав, що є також 3 тисячі кабінетів із максимальною кількістю заяв – 15.
Спеціальності, що зібрали найбільше заяв у 2025 році, такі:
Менеджмент;
Психологія;
Філологія;
Право;
Маркетинг;
Економіка та міжнародні економічні відносини;
Комп'ютерні науки;
Середня освіта;
Інженерія програмного забезпечення;
Медицина.
Приємно бачити у цьому списку й інженерію, й освіту, і психологію – напрямки, які ми як держава підтримуємо через держзамовлення й грантові інструменти,
– уточнив заступник Лісового.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Які дати вступної кампанії 2025 пам'ятати?
Він також нагадав наступні етапи вступної кампанії цьогоріч:
до 6 серпня вступники побачать рекомендації у кабінетах;
до 18:00 9 серпня вони повинні підтвердити вибір;
до 11 серпня триватиме основне зарахування (для заяв із пріоритетами);
до 30 серпня – контракти.
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