Триває цьогорічна вступна кампанія у виші. Приймання заяв від абітурієнтів вже завершилось.

Випускники шкіл створили 209 768 електронних кабінетів для вступу на бакалавра, ветеринарного або медичного магістра. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

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Які спеціальності "зібрали" найбільше заяв вступників у 2025 році?

Вступники цьогоріч подали 816 088 заяв у виші. Це на 22 тисячі більше ніж торік (+3%).

У середньому кожен подав по 4 заяви (минулого року – 3),

– уточнив посадовець.

І додав, що є також 3 тисячі кабінетів із максимальною кількістю заяв – 15.

Спеціальності, що зібрали найбільше заяв у 2025 році, такі:

Менеджмент; Психологія; Філологія; Право; Маркетинг; Економіка та міжнародні економічні відносини; Комп'ютерні науки; Середня освіта; Інженерія програмного забезпечення; Медицина.

Приємно бачити у цьому списку й інженерію, й освіту, і психологію – напрямки, які ми як держава підтримуємо через держзамовлення й грантові інструменти,

– уточнив заступник Лісового.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які дати вступної кампанії 2025 пам'ятати?

Він також нагадав наступні етапи вступної кампанії цьогоріч:

до 6 серпня вступники побачать рекомендації у кабінетах;

до 18:00 9 серпня вони повинні підтвердити вибір;

до 11 серпня триватиме основне зарахування (для заяв із пріоритетами);

до 30 серпня – контракти.

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