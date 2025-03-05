Формулу розрахунку конкурсного бала для вступу змінили

Міністерство освіти і науки України погодило умови вступної кампанії у 2025 році. При цьому змінило формулу, відповідно до якої розраховуватимуть конкурсний бал вступників до вишів.

Відповідну оновлену формулу містить Порядок прийому до закладів вищої освіти, оприлюднений МОН. Про це інформує 24 Канал.

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Як розраховуватимуть конкурсний бал

У розрахунку бала, як і у попередні роки, використовуватимуть рейтингові бали з чотирьох предметів НМТ. Кожен з них помножать на ваговий коефіцієнт цього предмета для конкретної спеціальності.

Водночас у 2025 році ваговий коефіцієнт четвертого предмета у формулі обчислюватимуть за додатковим алгоритмом. Він передбачає використання суми вагового предметного коефіцієнта та максимально можливого коефіцієнта за четвертий предмет, поділеної на 2.



Як розраховуватимуть конкурсний бал / скриншот документа

У Міністерстві освіти і науки при цьому наголосили, що такі зміни у формулі дозволять підвищити вагомість профільного четвертого предмета і змусить вступників свідомо підходити до вибору додаткового (четвертого) предмета НМТ.

У відомстві також сподіваються, що вступники до вишів на інженерні чи технічні спеціальності тепер частіше обиратимуть як четвертий предмет хімію і фізику, які були аутсайдерами торішніх вступних кампаній.

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Які основні відомостві містить документ