Які спеціальності найпопулярніші цьогоріч за кількістю поданих заяв до аспірантури

Цьогоріч понад 12 тисяч осіб подали заяви на вступ до аспірантури. 2025 року вперше вступники подавали заяви онлайн.

У Державному підприємстві "Інфоресурс" розповіли про підсумки вступної кампанії 2025 року на цей рівень вищої освіти, зазначає 24 Канал.

На які спеціальності найбільше заяв подали вступники в аспірантуру?

Загалом цьогоріч вступники в аспірантуру подали 12 833 заяви. Зарахували на навчання 5 942 особи.

В "Інфоресурсі"також назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв до аспірантури:

комп'ютерні науки – 1 211;

право – 843;

економіка та міжнародні економічні відносини – 775;

менеджмент – 604;

інженерія програмного забезпечення – 508;

освітні науки – 423;

медицина – 378;

психологія – 353;

публічне управління та адміністрування – 309;

історія та археологія – 283.



На які спеціальності найбільше заяв подали вступники в аспірантуру / ДП "Інфоресурс"

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?