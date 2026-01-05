МОН готує зміни для вступників в аспірантуру
Міністерство освіти і науки України має намір запровадити єдиний поріг за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі.
Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал. Документ винесений на громадське обговорення.
Що може змінитися для вступників в аспірантуру?
Так, для участі у конкурсному відборі в аспірантуру цьогоріч планують допускати тих вступників, які сумарно наберуть не менше ніж 300 рейтингових балів за виконання тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови як двох складових ЄВІ.
А у разі проходження співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ оцінка за це вступне випробування має становити не менше ніж 150 балів.
Які ще зміни запропонувало МОН?
Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників:
- збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
- зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
- підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
- виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань.