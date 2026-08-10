Коледжі оприлюднили списки рекомендованих на бюджет

В Україні триває вступна кампанія до коледжів. Вступники після 11 класу та профтехів, які прагнуть здобувати ступінь "фахового молодшого бакалавра", отримали рекомендації на бюджет.

Відповідні рейтингові списки оприлюднені на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Що відомо про списки вступників

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, сформовані на основі конкурсного бала.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 14 серпня.

Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше ніж 18:00 19 серпня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 12:00 30 серпня. Додатковий набір – не пізніше ніж 15 жовтня.

Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 30 серпня.

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