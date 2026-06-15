Ці професії є найпопулярнішими у профтехах і коледжах України

Невдовзі у нашій державі стартує вступ до профтехів та коледжів. У МОН України при цьому розповіли, які спеціальності традиційно є найпопулярнішими серед вступників.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній "РБК-Україна".

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Які спеціальності зараз є найпопулярнішими?

Заступник міністра зауважив, що у професійній освіті найпопулярнішою професією є кухар. При цьому ситуація така майже у всіх регіонах. Є і винятки.

Це можуть бути автослюсарі або слюсарі сільськогосподарської техніки, трактористи. Також дуже популярним є зварювання,

– уточнив заступник Лісового.

Тим часом у коледжах найпопулярнішою спеціальністю є "Медсестринство". Причому у закладах освіти є конкурс саме на цю спеціальність. Тож посадовець радить абітурієнтам добре готуватися для вступу на цю спеціальність.

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Які спеціальності є "кон'юнктурними"?

Також Завгородній розповів і про "кон'юнктурні" спеціальності у коледжах. Тобто такі, які є дуже популярними серед вступників, але не завжди відповідають реальним потребам ринку праці. Це такі як "Менеджмент" або "Фінанси".

Ми робимо акцент саме на інженерних, природничих спеціальностях, допомагаємо розвиватися закладам у сфері сільського господарства,

– зауважив посадовець.

І додав що їх також є багато.

Є дуже гарні приклади закладів у галузі сільського господарства, які мають дуже успішних студентів,

– резюмував він.

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Які зміни у професійній освіті запланували?