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Освіта Освіта в Україні Ці професії є найпопулярнішими у профтехах і коледжах України
15 червня, 17:28
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Ці професії є найпопулярнішими у профтехах і коледжах України

Марія Волошин

Невдовзі у нашій державі стартує вступ до профтехів та коледжів. У МОН України при цьому розповіли, які спеціальності традиційно є найпопулярнішими серед вступників.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній "РБК-Україна".

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Які спеціальності зараз є найпопулярнішими?

Заступник міністра зауважив, що у професійній освіті найпопулярнішою професією є кухар. При цьому ситуація така майже у всіх регіонах. Є і винятки. 

Це можуть бути автослюсарі або слюсарі сільськогосподарської техніки, трактористи. Також дуже популярним є зварювання, 
– уточнив заступник Лісового. 

Тим часом у коледжах найпопулярнішою спеціальністю є "Медсестринство". Причому у закладах освіти є конкурс саме на цю спеціальність. Тож посадовець радить абітурієнтам добре готуватися для вступу на цю спеціальність. 

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Які спеціальності є "кон'юнктурними"?

Також Завгородній розповів і про "кон'юнктурні" спеціальності у коледжах. Тобто такі, які є дуже популярними серед вступників, але не завжди відповідають реальним потребам ринку праці. Це такі як "Менеджмент" або "Фінанси". 

Ми робимо акцент саме на інженерних, природничих спеціальностях, допомагаємо розвиватися закладам у сфері сільського господарства, 
– зауважив посадовець.

І додав що їх також є багато. 

Є дуже гарні приклади закладів у галузі сільського господарства, які мають дуже успішних студентів, 
– резюмував він.

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Які зміни у професійній освіті запланували?

  • У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.

  • Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки. Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.

  • Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми тощо.

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