Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью "РБК-Украина".

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Какие специальности сейчас самые популярные?

Заместитель министра отметил, что в профессиональном образовании самой популярной профессией является повар. При этом ситуация такая почти во всех регионах. Есть и исключения.

Это могут быть автослесари или слесари сельскохозяйственной техники, трактористы. Также очень популярна сварка,

– уточнил заместитель Лисового.

Между тем в колледжах самой популярной специальностью является "Медсестринство". Причем в учебных заведениях наблюдается конкурс именно на эту специальность. Поэтому чиновник советует абитуриентам хорошо готовиться к поступлению на эту специальность.

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Какие специальности являются "конъюнктурными"?

Также Завгородний рассказал и о "конъюнктурных" специальностях в колледжах. То есть таких, которые очень популярны среди абитуриентов, но не всегда соответствуют реальным потребностям рынка труда. Это такие, как "Менеджмент" или "Финансы".

Мы делаем акцент именно на инженерных, естественных специальностях, помогаем развиваться учреждениям в сфере сельского хозяйства,

– отметил чиновник.

И добавил, что их также много.

Есть очень хорошие примеры учебных заведений в сфере сельского хозяйства, которые имеют очень успешных студентов,

– резюмировал он.

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Какие изменения в профессиональном образовании запланированы?