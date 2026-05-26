Ще можна зареєструватися на вступні іспити до магістратури й аспірантури: дати
Цьогоріч ще можна зареєструватися на вступні іспити до магістратури й аспірантури. Це можливо у межах другого періоду реєстрації.
Він триватиме протягом 26 – 28 травня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Що мають знати абітурієнти?
Реєстрація у додатковий період передбачає участь в основній сесії іспитів.
Реєстрація триває на участь у ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ. ЇЇ здійснюють приймальні комісії вишів очно та/або дистанційно.
У разі подання документів дистанційно, потенційним магістрам та аспірантам потрібно надіслати на електронну пошту приймальної комісії скановані копії реєстраційних документів і заповнити заяву-анкету, у якій зазначити інформацію, необхідну для оформлення екзаменаційного листка,
– зазначили в УЦОЯО.
Для зареєстрованих вступників на вебсайті Центру створять інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ до неї буде активним за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
Радимо майбутнім магістрам та аспірантам не відкладати реєстрації на останній момент,
– наголошують в УЦОЯО.
Коли тривав основний період реєстрації?
- 23 квітня розпочалася реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури та аспірантури.
- Мовиться про єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
- Тривала реєстрація до 14 травня, інформує Міністерство освіти і науки України.