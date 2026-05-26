26 травня, 14:09
Ще можна зареєструватися на вступні іспити до магістратури й аспірантури: дати

Марія Волошин
Цьогоріч ще можна зареєструватися на вступні іспити до магістратури й аспірантури. Це можливо у межах другого періоду реєстрації.

Він триватиме протягом 26 – 28 травня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти

Що мають знати абітурієнти?

Реєстрація у додатковий період передбачає участь в основній сесії іспитів. 

Реєстрація триває на участь у ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ. ЇЇ здійснюють приймальні комісії вишів очно та/або дистанційно. 

У разі подання документів дистанційно, потенційним магістрам та аспірантам потрібно надіслати на електронну пошту приймальної комісії скановані копії реєстраційних документів і заповнити заяву-анкету, у якій зазначити інформацію, необхідну для оформлення екзаменаційного листка, 
– зазначили в УЦОЯО.

Для зареєстрованих вступників на вебсайті Центру створять інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ до неї буде активним за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Радимо майбутнім магістрам та аспірантам не відкладати реєстрації на останній момент, 
– наголошують в УЦОЯО.

До слова, тут докладніше про процедуру реєстрації на вступні до магістратури та аспірантури.

Коли тривав основний період реєстрації?

  • 23 квітня розпочалася реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури та аспірантури.
  • Мовиться про єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
  • Тривала  реєстрація до 14 травня, інформує Міністерство освіти і науки України.

