Чи отримають золоті та срібні медалісти переваги при вступі до університетів

Випускники шкіл, яким вручили золоту чи срібну медаль, а також випускники 9-х класів, котрі успішно навчалися, отримують свідоцтво про здобуття повної або базової загальної середньої освіти з відзнакою.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що отримав чимало звернень від батьків учнів, а також директорів щодо питань претендування на золоту чи срібну медаль, її отримання, а також значення медалі при вступі до вишу.

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Чи отримає випускник привілеї при вступі, якщо має медаль

Горбачов повідомив, що наразі медалі не дають переваг при вступі до вишу. Однак забезпечать такі привілеї при вступі до училища.

Він також повідомив, що у 2023 році держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей.

Яке значення має медаль для учня, батьків, педагогів та закладів освіти? Це моральне заохочення для успішних українських випускників, чи все ж це спадок радянщини?

– поставив українцям питання Горбачов.

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Що кажуть українці

Українці у коментарях до відповідного допису освітнього омбудсмена так відповіли на його питання: