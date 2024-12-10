МОН погодило графік державних кваліфікаційних іспитів у 2025 році
10 грудня 2024, 15:09Читать новость на русском
Міністерство освіти і науки України погодило графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на бакалаврському та магістерському рівнях, а також на рівні фахового молодшого бакалавра в 2025 році.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Про які дати мають пам'ятати майбутні абітурієнти, читайте далі.
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Коли буде ЄДКІ у 2025 році
Дати складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ):
- Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 13 березня;
- Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 27 березня;
- Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 1 квітня;
- Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 1 квітня;
- Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 15 квітня;
- Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 17 квітня;
- Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 29 квітня;
- Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 8 травня;
- Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 29 травня;
- Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 3 червня;
- Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 5 червня;
- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 5 червня;
- Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 30 жовтня;
- Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 20 листопада.
Дати перескладання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ):
- Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 8 квітня;
- Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 24 квітня;
- Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 6 травня;
- Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 6 травня;
- Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 13 травня;
- Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 20 травня;
- Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 27 травня;
- Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 12 червня;
- Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 19 червня;
- Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 24 червня;
- Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 26 червня;
- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 26 червня;
- Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 13 червня;
- Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 4 грудня;
- Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 18 грудня.
Раніше ми інформували про те, коли у 2025 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. Про це читайте за посиланням.