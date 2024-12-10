Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. О каких датах должны помнить будущие абитуриенты, читайте дальше.
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Когда будет ЕГКИ в 2025 году
Даты сдачи Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ):
- Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 13 марта;
- Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 27 марта;
- Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 1 апреля;
- Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 1 апреля;
- Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 15 апреля;
- Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 17 апреля;
- Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 29 апреля;
- Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 8 мая;
- Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 29 мая;
- Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 3 июня;
- Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 5 июня;
- Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 5 июня;
- Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 30 октября;
- Право. Международное право. Магистерский уровень – 20 ноября.
Даты пересдачи единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ):
- Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 8 апреля;
- Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 24 апреля;
- Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 6 мая;
- Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 6 мая;
- Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 мая;
- Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 20 мая;
- Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 27 мая;
- Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 12 июня;
- Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 19 июня;
- Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 24 июня;
- Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 26 июня;
- Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 26 июня;
- Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 июня;
- Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 4 декабря;
- Право. Международное право. Магистерский уровень – 18 декабря.
Ранее мы информировали о том, когда в 2025 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест. Об этом читайте по ссылке.