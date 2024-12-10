Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. О каких датах должны помнить будущие абитуриенты, читайте дальше.

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Когда будет ЕГКИ в 2025 году

Даты сдачи Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ):

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 13 марта;

Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 27 марта;

Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 1 апреля;

Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 1 апреля;

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 15 апреля;

Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 17 апреля;

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 29 апреля;

Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 8 мая;

Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 29 мая;

Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 3 июня;

Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 5 июня;

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 5 июня;

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 30 октября;

Право. Международное право. Магистерский уровень – 20 ноября.

Даты пересдачи единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ):

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 8 апреля;

Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 24 апреля;

Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 6 мая;

Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 6 мая;

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 мая;

Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 20 мая;

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 27 мая;

Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 12 июня;

Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 19 июня;

Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 24 июня;

Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 26 июня;

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 26 июня;

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 июня;

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 4 декабря;

Право. Международное право. Магистерский уровень – 18 декабря.

Ранее мы информировали о том, когда в 2025 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест. Об этом читайте по ссылке.