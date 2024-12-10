Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Про які дати мають пам'ятати майбутні абітурієнти, читайте далі.

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Коли буде ЄДКІ у 2025 році

Дати складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ):

Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 13 березня;

Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 27 березня;

Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 1 квітня;

Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 1 квітня;

Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 15 квітня;

Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 17 квітня;

Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 29 квітня;

Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 8 травня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 29 травня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 3 червня;

Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 5 червня;

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 5 червня;

Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 30 жовтня;

Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 20 листопада.

Дати перескладання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ):

Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 8 квітня;

Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 24 квітня;

Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 6 травня;

Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 6 травня;

Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 13 травня;

Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 20 травня;

Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 27 травня;

Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 12 червня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 19 червня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 24 червня;

Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 26 червня;

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 26 червня;

Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 13 червня;

Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 4 грудня;

Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 18 грудня.

Раніше ми інформували про те, коли у 2025 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. Про це читайте за посиланням.