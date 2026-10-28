"Всує": що означає це красиве, але призабуте слово
"Всує" – слово, яке сьогодні нечасто почуєш у розмові. Воно може трапитися в художньому творі або старому вислові, але не всі одразу зрозуміють його значення.
З’ясовуємо, що воно означає, як воно з’явилося в нашій мові та де його можна зустріти з посиланням на пояснення порталу "Горох".
Що означає слово "всує"?
Буває, що докладаєш зусиль, витрачаєш час, на щось сподіваєшся, а результату немає. У такому разі кажемо: марно, даремно, дарма. А колись для цього вживали ще одне влучне слово – всує. Сьогодні воно звучить незвично, трохи урочисто й по-старовинному, але українській мові добре відоме і часто трапляється в літературі.
- Ніхто нас не зломив, і всує вороги на наше царство зляться. (Пантелеймон Куліш).
Всу́є означає "марно", "даремно", "безрезультатно". Наприклад, вислів "даремно чекати" можна передати й так: "чекати всує".
Скриншот / "Горох"
А фраза "від нього правди ждати всує" означає, що сподіватися почути від людини правду марно.
Можливо, ви чули його у заповіді "не згадуй Господа всує". Цей вислів походить із третьої з десяти Божих заповідей. У біблійному тексті йдеться про те, щоб не вживати ім’я Господа Бога надаремно, зневажливо, без поваги. У релігійному розумінні ця заповідь нагадує про повагу до Бога й відповідальність за власні слова.
Звідки прийшло це слово?
Слово "всує" має церковнослов’янське коріння. Воно споріднене зі словом "суєта", яке пов’язане з поняттям чогось порожнього, незначного, марного. Саме тому "всує" означає не просто дію без результату, а й марні сподівання чи зусилля.
Це слово зустрічаємо й у творах Тараса Шевченка. У поемі "Варнак" читаємо:
- "Я сам, як бачиш, марне, всує,
Я сам занівечив свій вік".
Поет уживає поруч слова "марне" й "всує", щоб підкреслити марність власних учинків.
Та в поемі "Псалми Давидові": у рядках про неправедних царів і суддів поет пише:
- "І всує – Господа глаголи,
І всує трепетна земля".
Звісно, у щоденних розмовах простіше сказати "дарма", "марно" чи "даремно". Проте слово "всує" варто знати: воно допомагає краще розуміти старі тексти й відкриває ще одну цікаву сторінку історії української мови.
Які ще красиві слова ми забули?
В українській мові ще чимало слів, які сьогодні ми чуємо вкрай рідко, і вони видаються екзотичними та незнайомими. І приємно, що чимало мовознавців, репетиторів та навіть музикантів повертають ці слова у мовлення:
- У пісні "Культура" виконавиці FIЇNKA зустрічаємо слово "набуток", популяризацією якого вона пишається.
- Цікаві добірки забутих слів задля популяризації пропонує журналіст, музикант, фронтмен гурту "Бульвар Лу" Рамі Аль Шаєр. Чули про "данок" чи "огуду"?
Які давні слова любите ви?