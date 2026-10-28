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Освіта Саморозвиток "Всує": що означає це красиве, але призабуте слово
28 жовтня, 18:34
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"Всує": що означає це красиве, але призабуте слово

Олеся Кух

"Всує" – слово, яке сьогодні нечасто почуєш у розмові. Воно може трапитися в художньому творі або старому вислові, але не всі одразу зрозуміють його значення.

З’ясовуємо, що воно означає, як воно з’явилося в нашій мові та де його можна зустріти з посиланням на пояснення порталу "Горох".

Що означає слово "всує"?

Буває, що докладаєш зусиль, витрачаєш час, на щось сподіваєшся, а результату немає. У такому разі кажемо: марно, даремно, дарма. А колись для цього вживали ще одне влучне слово – всує. Сьогодні воно звучить незвично, трохи урочисто й по-старовинному, але українській мові добре відоме і часто трапляється в літературі.

  • Ніхто нас не зломив, і всує вороги на наше царство зляться. (Пантелеймон Куліш).

Всу́є означає "марно", "даремно", "безрезультатно". Наприклад, вислів "даремно чекати" можна передати й так: "чекати всує".

Скриншот / "Горох"

А фраза "від нього правди ждати всує" означає, що сподіватися почути від людини правду марно.

Можливо, ви чули його у заповіді "не згадуй Господа всує". Цей вислів походить із третьої з десяти Божих заповідей. У біблійному тексті йдеться про те, щоб не вживати ім’я Господа Бога надаремно, зневажливо, без поваги. У релігійному розумінні ця заповідь нагадує про повагу до Бога й відповідальність за власні слова. 

Звідки прийшло це слово?

Слово "всує" має церковнослов’янське коріння. Воно споріднене зі словом "суєта", яке пов’язане з поняттям чогось порожнього, незначного, марного. Саме тому "всує" означає не просто дію без результату, а й марні сподівання чи зусилля. 

Це слово зустрічаємо й у творах Тараса Шевченка. У поемі "Варнак" читаємо:

  • "Я сам, як бачиш, марне, всує,
    Я сам занівечив свій вік".

Поет уживає поруч слова "марне" й "всує", щоб підкреслити марність власних учинків.

Та в поемі  "Псалми Давидові": у рядках про неправедних царів і суддів поет пише:

  • "І всує – Господа глаголи, 
    І всує трепетна земля".

Звісно, у щоденних розмовах простіше сказати "дарма", "марно" чи "даремно". Проте слово "всує" варто знати: воно допомагає краще розуміти старі тексти й відкриває ще одну цікаву сторінку історії української мови.

Які ще красиві слова ми забули?

В українській мові ще чимало слів, які сьогодні ми чуємо вкрай рідко, і вони видаються екзотичними та незнайомими. І приємно, що чимало мовознавців, репетиторів та навіть музикантів повертають ці слова у мовлення:

  • У пісні "Культура" виконавиці FIЇNKA зустрічаємо слово "набуток", популяризацією якого вона пишається.
  • Цікаві добірки забутих слів задля популяризації пропонує журналіст, музикант, фронтмен гурту "Бульвар Лу" Рамі Аль Шаєр. Чули про "данок" чи "огуду"?

Які давні слова любите ви?