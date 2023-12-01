Єдино правильний варіант: як українською назвати миндаль
1 грудня 2023, 22:44Читать новость на русском
Українці часто можуть вживати суржикові слова. Іноді через те, що не знають, як сказати правильно українською.
При цьому така мовленнєва пастка може виникнути під час розмови на різну тему. Зокрема й у розповідях про їжу.
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Як правильно українською назвати миндаль
Одним із таких суржикових слів є "миндаль".
Освіта 24 зазначає, що такого слова в українській мові немає. Тож його не варто вживати.
Натомість треба казати "мигдаль".
При цьому так називають як і південне дерево та кущ, так і їхні плоди з солодким або гірким ядром.
Тож запам'ятайте: мигдаль, мигдалеве дерево, мигдалева олія – а не "миндаль", "миндальне дерево", "миндальна олія".
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Як українською назвати баклажан
- Ми також розповідали, як правильно українською назвати баклажан.
- Чимало українців помилково вважає, що це суржикове слово.
- А от і ні – це нормативне українське слово.
- Також ви можете баклажан ще назвати "синеньким".