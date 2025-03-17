Чи можна "травень" замінити на "май": будете здивовані

Іноді у мовленні своїх знайомих чи рідних ви можете почути суржикові слова. Позначати ними можуть навіть назви місяців.

Тож 24 Канал продовжує допомагати "очищати" мовлення українців від суржику. Також розповідаємо вам, коли не варто плутати питоме українське слово із суржиком.

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Як правильно "май" українською

Одним із таких цікавих слів є слово "май". У російській мові ви можете знайти таке слово на позначення п'ятого місяця у році. Латинською, до слова, буде maius.

В українській мові маємо красиву назву травень.

Мовознавці пояснюють, що сучасна українська назва травень якнайтісніше зв'язана з весняною порою буйного росту трав (цим вона і мотивується).

Що цікаво, у лексикографічних джерелах до 40-х років XX століття поряд із словом травень як рівнозначне реєструється май.

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Як у давнину називали травень

Те, що не варто відкидати назву "май", демонструють давні неофіційні назви цього місяця, які вживали українці. Однак з них, власне, – май.

Це слово у нашій лексиці здавна означає зелень, бо май за народним розумінням – час розкішного розвою природи. Таку ж назву зустрічаємо і в давніх приказках:

Прийде май – у землю дбай.

Як на дощ багатий май – щедрий буде урожай.

Май холодний – рік хліборобний.

Трапляється ця назва і в сучасних творах української літератури: "Зелен маю, доручаю пісню цю, що складаю для свого ясного краю, одному тобі" (М. Рильський).