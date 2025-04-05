Чи можна дякувати українською словом "спасибі": дізнайтеся особливості
- Слово "спасибі" має слов'янське походження і використовується в українській мові з XVI століття.
- В українській культурі слово "спасибі" вживається у багатьох контекстах, включаючи іронічний, для вираження вдячності або незадоволення.
Не усе, що вам може здатися русизмом, ним являється. Такі суперечності виникають через те, що багато слів мають спільне давньослов'янське походження. Але – зовсім іншу вимову.
Серед сумнівних слів – "спасибі" – суржик, русизм чи рідне. 24 Канал розповідає про походження слова посилаючись на тікток мовознавиці Аліни Острозької.
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Чи можна подякувати словом "спасибі"
Ввічливі слова, яким нас вчили з дитинства, свідчать про вашу вихованість. Але навіть дякувати треба українською правильно.
Чому ж сумніви виникають стосовно слова "спасібо"? Саме у такій формі – це калька. Однак в українській мові є слово – "спасибі". І воно не є російським, а – слов'янським, утвореним від словосполучення – "спаси Біг".
Це слово можна зустріти в джерелах ХVІ століття та багатьох літературних творах. Крім того, Іван Огієнко на початку ХХ століття зазначав, що слово дякую більше поширене на заході України, а в Центральній – спасибі.
І як із словом "дякую" – з ним можна вжити прикметники, щоб підсилити вдячність:
- щире,
- велике,
- величезне,
- особливе,
- окреме,
- уклінне,
- сердечне,
- людське,
- гаряче,
- превелике,
- щиросердне,
- товариське,
- якнайтепліше,
- щире-дружне,
- правдиво-щире.
- Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка (Іван Франко).
- Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі! (Остап Вишня).
- Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю (Михайло Коцюбинський).
Свого часу воно набуло і коротких форм – пасібки чи сіба, як дитяча вимова.
Чи можна казати "спасибі": дивіться відео
Слово спасибі можна вживати і іронічно, у значенні:
- Без будь-якої вигоди чи невдячно.
- "[Юда:] Яку я втіху мав? За жебраками носити торбу, попихачем їм буть ні за спасибі! "(Леся Українка).
- Бути вдячним за що-небудь, задоволеним чимсь чи наголосити, що варто подякувати – і спаси́бі не сказа́ли.
- "– Не буде нам ні слова, ні пам'яті; хто нас поховає, хто нас пом'яне? Розтратять, що ми зібрали, а нам і спасибі не скажуть". (Григорій Квітка-Основ'яненко).
- "Скажіть спасибі мені, що заступався за вас. Перед секретарем одстоював!" (Михайло Стельмах).
- "За дві-три ліричні поезії теж сказали б велике спасибі [упорядники альманаху З потоку житія]". (Михайло Коцюбинський).
- Уживається для вираження незадоволення – ситуацією чи послугою.
- "– Ви могли б організувати якусь акцію на Сході. – Спасибі вашій тьоті! Лізьте самі в те пекло." (Павло Загребельний).
- Спасибі за цю "вовчу послугу"!
- За таку каторжну роботу – велике спасибі!
- У значення пояснення ситуації – робота за дарма.
- Спасибі в кишеню не покладеш.
- Сьогодні виконав роботу "за спасибі".
- "В пляшці була не горілка, а кислий оцет. Хоч оцту теж за спасибі не купиш, але Сивокіз образився." (Петро Панч).
А про те, як правильно висловлювати свою вдячність 24 Канал писав раніше.
Завжди будьте вдячні – говоріть і дякую і спасибі!