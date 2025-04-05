Можно ли благодарить на украинском языке словом "спасибі": узнайте особенности
- Слово "спасибі" имеет славянское происхождение и используется в украинском языке с XVI века.
- В украинской культуре слово "спасибі" употребляется во многих контекстах, включая иронический, для выражения благодарности или недовольства.
Не все, что вам может показаться русизмом, им является. Такие противоречия возникают из-за того, что многие слова имеют общее древнеславянское происхождение. Но – совсем другое произношение.
Среди сомнительных слов – "спасибо" – суржик, русизм или родное. 24 Канал рассказывает о происхождении слова ссылаясь на тикток языковеда Алины Острожской.
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Можно ли поблагодарить словом "спасибо"
Вежливые слова, которым нас учили с детства, свидетельствуют о вашей воспитанности. Но даже благодарить надо на украинском правильно.
Почему же сомнения возникают относительно слова "спасибо"? Именно в такой форме – это калька. Однако в украинском языке есть слово – "спасибі". И оно не является русским, а – славянским, образованным от словосочетания – "спаси Біг".
Это слово можно встретить в источниках XVI века и многих литературных произведениях. Кроме того, Иван Огиенко в начале ХХ века отмечал, что слово дякую больше распространено на западе Украины, а в Центральной – "спасибі".
И как со словом "спасибі" – с ним можно употребить прилагательные, чтобы усилить благодарность:
- щире,
- велике,
- величезне,
- особливе,
- окреме,
- уклінне,
- сердечне,
- людське,
- гаряче,
- превелике,
- щиросердне,
- товариське,
- якнайтепліше,
- щире-дружне,
- правдиво-щире.
- "Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка". (Иван Франко).
- "Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі!" (Остап Вишня).
- "Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю". (Михаил Коцюбинский).
В свое время оно приобрело и короткие формы – пасибки или сиба, как детское произношение.
Можно ли говорить "спасибо": смотрите видео
Слово спасибо можно употреблять и иронично, в значении:
- Без без всякой выгоды или неблагодарно.
- "[Юда:] Яку я втіху мав? За жебраками носити торбу, попихачем їм буть ні за спасибі!". (Леся Украинка).
- Быть благодарным за что-либо, довольным чем-то или подчеркнуть, что стоит поблагодарить – и спасибо не сказали.
- "– Не будет нам ни слова, ни памяти; кто нас похоронит, кто нас помянет? Они растратят, что мы собрали, а нам и спасибо не скажут". (Григорий Квитка-Основьяненко).
- "Скажите спасибо мне, что заступался за вас. Перед секретарем отстаивал!" (Михаил Стельмах).
- "За две-три лирические поэзии тоже сказали бы большое спасибо [составители альманаха Из потока жития]" (Михаил Коцюбинский).
- Употребляется для выражения недовольства – ситуацией или услугой.
- – Ви могли б організувати якусь акцію на Сході. – Спасибі вашій тьоті! Лізьте самі в те пекло." (Павел Загребельный).
- Спасибо за эту "волчью услугу"!
- За такую каторжную работу – большое спасибо!
- В значение объяснения ситуации – работа за даром.
- Спасибо в карман не положишь.
- Сегодня выполнил работу "за спасибо".
- "В пляшці була не горілка, а кислий оцет. Хоч оцту теж за спасибі не купиш, але Сивокіз образився." (Петр Панч).
А о том, как благодарить правильно, 24 Канал писал раньше.
Всегда будьте благодарны – говорите и "дякую" и "спасибі"!