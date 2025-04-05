Можно ли благодарить на украинском языке словом "спасибі": узнайте особенности

Не все, что вам может показаться русизмом, им является. Такие противоречия возникают из-за того, что многие слова имеют общее древнеславянское происхождение. Но – совсем другое произношение.

Среди сомнительных слов – "спасибо" – суржик, русизм или родное. 24 Канал рассказывает о происхождении слова ссылаясь на тикток языковеда Алины Острожской.

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Можно ли поблагодарить словом "спасибо"

Вежливые слова, которым нас учили с детства, свидетельствуют о вашей воспитанности. Но даже благодарить надо на украинском правильно.

Почему же сомнения возникают относительно слова "спасибо"? Именно в такой форме – это калька. Однако в украинском языке есть слово – "спасибі". И оно не является русским, а – славянским, образованным от словосочетания – "спаси Біг".

Это слово можно встретить в источниках XVI века и многих литературных произведениях. Кроме того, Иван Огиенко в начале ХХ века отмечал, что слово дякую больше распространено на западе Украины, а в Центральной – "спасибі".

И как со словом "спасибі" – с ним можно употребить прилагательные, чтобы усилить благодарность:

щире,

велике,

величезне,

особливе,

окреме,

уклінне,

сердечне,

людське,

гаряче,

превелике,

щиросердне,

товариське,

якнайтепліше,

щире-дружне,

правдиво-щире.

"Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка". (Иван Франко). "Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі!" (Остап Вишня). "Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю". (Михаил Коцюбинский).

В свое время оно приобрело и короткие формы – пасибки или сиба, как детское произношение.

Можно ли говорить "спасибо": смотрите видео

Слово спасибо можно употреблять и иронично, в значении:

- Без без всякой выгоды или неблагодарно.

"[Юда:] Яку я втіху мав? За жебраками носити торбу, попихачем їм буть ні за спасибі!". (Леся Украинка).

- Быть благодарным за что-либо, довольным чем-то или подчеркнуть, что стоит поблагодарить – и спасибо не сказали.

"– Не будет нам ни слова, ни памяти; кто нас похоронит, кто нас помянет? Они растратят, что мы собрали, а нам и спасибо не скажут". (Григорий Квитка-Основьяненко).

(Григорий Квитка-Основьяненко). "Скажите спасибо мне, что заступался за вас. Перед секретарем отстаивал!" (Михаил Стельмах).

мне, что заступался за вас. Перед секретарем отстаивал!" (Михаил Стельмах). "За две-три лирические поэзии тоже сказали бы большое спасибо [составители альманаха Из потока жития]" (Михаил Коцюбинский).

- Употребляется для выражения недовольства – ситуацией или услугой.

– Ви могли б організувати якусь акцію на Сході. – Спасибі вашій тьоті ! Лізьте самі в те пекло." (Павел Загребельный).

! Лізьте самі в те пекло." (Павел Загребельный). Спасибо за эту "волчью услугу"!

За такую каторжную работу – большое спасибо!

- В значение объяснения ситуации – работа за даром.

Спасибо в карман не положишь.

Сегодня выполнил работу "за спасибо".

"В пляшці була не горілка, а кислий оцет. Хоч оцту теж за спасибі не купиш, але Сивокіз образився." (Петр Панч).

А о том, как благодарить правильно, 24 Канал писал раньше.

Всегда будьте благодарны – говорите и "дякую" и "спасибі"!