Частині вступників він дуже потрібний: як отримати витяг із результатами НМТ – 2026

До 3 липня учасники основної сесії національного мультитесту отримають свої результати за іспит. Їх розмістять у персональних кабінетах учасників тестування.

Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Інформація про результати основних сесій НМТ – 2026 буде за шкалою 100 – 200 балів.

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Як отримати витяг з відомостей результатів НМТ

У персональному кабінеті у вкладці "Результати" також буде доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона потрібна для вступу до ЗВО нашої держави.

Також з 3 липня у "Сервісі формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів" стане доступною опція вибору результатів 2026 року. За допомогою цього спеціального сервісу можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Вона потрібна учасникам, які мають подати оригінал документа з результатами НМТ-2026 до закордонного закладу освіти.

Ви​готовлення та видавання витягів УЦОЯО здійснює на безоплатній основі до 5 робочих днів.

Український центр оцінювання якості освіти надсилає оригінали замовлених документів лише в межах України Укрпоштою (коштом установи) або "Новою поштою" (заявник замовляє власним коштом послугу "Кур'єрська доставка"). Витяги можна забрати нарочно за адресою: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ.

Замовити витяг можна за посиланням.

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Участь в основній сесії НМТ 2026 року взяли понад 324 тисячі осіб. Це 91,5% зареєстрованих учасників тестування. Також ми писали: