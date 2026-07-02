Частині вступників він дуже потрібний: як отримати витяг із результатами НМТ – 2026
До 3 липня учасники основної сесії національного мультитесту отримають свої результати за іспит. Їх розмістять у персональних кабінетах учасників тестування.
Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Інформація про результати основних сесій НМТ – 2026 буде за шкалою 100 – 200 балів.
Дивіться також Можете не скласти іспит: як діяти у разі технічних труднощів на НМТ
Як отримати витяг з відомостей результатів НМТ
У персональному кабінеті у вкладці "Результати" також буде доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона потрібна для вступу до ЗВО нашої держави.
Також з 3 липня у "Сервісі формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів" стане доступною опція вибору результатів 2026 року. За допомогою цього спеціального сервісу можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Вона потрібна учасникам, які мають подати оригінал документа з результатами НМТ-2026 до закордонного закладу освіти.
Виготовлення та видавання витягів УЦОЯО здійснює на безоплатній основі до 5 робочих днів.
Український центр оцінювання якості освіти надсилає оригінали замовлених документів лише в межах України Укрпоштою (коштом установи) або "Новою поштою" (заявник замовляє власним коштом послугу "Кур'єрська доставка"). Витяги можна забрати нарочно за адресою: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ.
Замовити витяг можна за посиланням.
Дивіться також НМТ – 2026 ще не закінчився: коли оголосять результати тестування
Останні новини про НМТ – 2026:
Участь в основній сесії НМТ 2026 року взяли понад 324 тисячі осіб. Це 91,5% зареєстрованих учасників тестування. Також ми писали:
- скільки дійсні результати НМТ;
- чи можуть учасники НМТ побачити, у яких саме завданнях зробили помилки;
- українці, які завершили навчання за кордоном, можуть вступити у виші України без НМТ.