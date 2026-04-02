"Пів чого чи пів що": філологиня простими словами пояснила правило, яке всі плутають
- Філологиня Анжеліка Сасова пояснила правило написання слів із "пів-", "напів-" і "полу-" через просте запитання: "пів чого?" чи "пів що?".
- Слова з "напів-" і "полу-" завжди пишуться разом, і цей метод допомагає швидко орієнтуватися в написанні, не заучуючи правила напам'ять.
Філологиня з Дніпра Анжеліка Сасова поділилася простим способом запам’ятати правопис слів із "пів-", "напів-" і "полу-". За її словами, достатньо поставити одне запитання – і помилок більше не буде.
Українська викладачка Анжеліка Сасова опублікувала в TikTok коротке відео, в якому пояснила правило написання слів із префіксами "пів-", "напів-" та "полу-". Вона запевняє, що цей лайфхак допомагає розібратися з темою буквально за пів хвилини.
Як працює правило "пів чого чи пів що"?
За словами філологині, усе зводиться до простого запитання: "пів чого?" чи "пів що?".
Якщо відповідаємо на запитання "пів чого?", тоді слово пишеться окремо. Наприклад: пів яблука, пів України, пів Європи.
Натомість якщо це "пів що?", тоді пишемо разом: піваркуш, півфінал, півзахист.
Окремо викладачка наголошує: слова з "напів-" і "полу-" завжди пишуться разом – наприклад, напівпровідник, полумисок. Це правило є стабільним і не залежить від контексту.
Чому цей лайфхак працює?
Такий підхід допомагає не заучувати складні формулювання, а швидко орієнтуватися в написанні під час тестів чи контрольних робіт.
Фактично, учень просто аналізує слово за змістом, а не згадує правило напам'ять. Це особливо корисно під час НМТ, коли важлива швидкість і впевненість у відповідях.
Крім того, лайфхак легко застосовувати навіть у стресових ситуаціях, адже він базується на логіці, а не на механічному запам'ятовуванні.
Як відреагували користувачі?
У коментарях під відео користувачі активно дякують викладачці за просте пояснення. Багато хто зазначає, що хотів би чути такі пояснення ще в школі.
Водночас частина коментаторів скаржиться на постійні зміни в правописі. Деякі пригадують, що раніше вчили написання з апострофом і тепер плутаються, чи залишилося це правило актуальним.
Цікаво! Інші користувачі діляться власними лайфхаками. Наприклад, радять замінювати "пів" словом "половина", щоб перевірити написання: якщо звучить природно – слово пишеться окремо, якщо ні – разом.
