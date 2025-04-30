В Україні не росте "ландыш": як правильно називати рослину

Чимало рослин та квітів українці можуть найменовувати суржиковими чи російськими назвами. Зокрема, якщо не знають, як правильно сказати українською.

Однак не варто псувати красу мови та квітів "сміттям". Тож 24 Канал продовжує допомагати його викидати з мовлення.

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Як буде "ландыш" українською

Часто на позначення "багаторічної трав'янистої рослини, що цвіте дрібними білими квітками, схожими на дзвіночки" можна почути слово "ландыш". Але в українській мові немає такого слова. Цю рослину треба називати конвалією.

В Україні вона поширена на Поліссі та в Лісостепу; на південь зустрічається рідше; у Степу – лише в лісах по долинах річок. Тіньовитривала рослина, росте в мішаних і листяних лісах.

Лікарська, ефіроолійна, отруйна і декоративна рослина. Її охороняють на регіональному рівні. Період квітування рослини – квітень-травень.

Що цікаво, під час Першої світової війни польові медики та фельдшери використовували конвалію як протиотруту при отруєнні солдатів отруйними газами.

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Як ще називають конвалію

У перекладі з латини назва квітки – конвалія звичайна або Convallaria majalis – означає "лілія долин".

У народі конвалію називають ще так:

ланьє вушко;

лісовий дзвіночок;

гладиш.

Нагадаємо, що у нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською.