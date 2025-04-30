Як українською буде пустушка: давні варіанти вас здивують

Назви речей для немовлят рано чи пізно входять до мовного словничка. Але важливо, щоб їх називали, не використовуючи русизми.

Чи не найпершою і найнеобхіднішою річчю для немовлят стає "пустушка". Та чи правильно називати цей предмет саме так українською, розповідає 24 Канал.

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Як по-українськи назвати "пустушку"

Словничок молодих батьків поповнюється назвами предметів та речей для немовляти, і він змінюється та доповнюється у в міру того, як росте дитина. Та тривалий час залишиться слово "пустушка".

"Пустушка" це предмет, завдання якого, задовольнити у дитини смоктальний рефлекс та заспокоїти немовля. Хоч слово і здається звичним, однак воно походить з російської мови: "пустишка" – "пустушка".

Однак, Словник української мови 1970 – 80-х років цього ще слова не фіксує. Але пропонує кілька слів, які можуть його замінити:

Пипка – це слово використовують для позначення "пустушки". А ще для виступу чи носика, який призначений, щоб пити чи смоктати – у глечику чи люльці. Крім того, так називають сосок, від якого пішло слово соска.

– це слово використовують для позначення "пустушки". А ще для виступу чи носика, який призначений, щоб пити чи смоктати – у глечику чи люльці. Крім того, так називають сосок, від якого пішло слово соска. Смочок – від слова смоктати, смокче.

– від слова смоктати, смокче. Дурник – щось, що використовується для задурення, у даному моменті – смоктального рефлексу.

– щось, що використовується для задурення, у даному моменті – смоктального рефлексу. Кукла – спочатку, словом позначали грудочку розмоченого (розжованого) шматочка хліба, загорнутого у тканину, який давали смоктати дитині.

– спочатку, словом позначали грудочку розмоченого (розжованого) шматочка хліба, загорнутого у тканину, який давали смоктати дитині. Мізюк чи музюк – слово фіксує Етимологічний словник української мови. Можливо слово походить від слова "мизати" – торкатися мордою, лизати.

Стародавні "соски-пустушки" являли собою шматочок шкіри тварини. Сучасної форми вони набули близько 1900 року, коли вперше були запатентовані в США як "baby comforter".

"Глечик... має носик або нісок – виступ, зроблений для того, щоб пити воду. Його ще називають пипкою" (Полтавсько-київський діалект)

"Знаходить [Катря] житнього хліба жовану куклу, нашвидку піджовує її, пхає дитині в рот" (Степан Васильченко).

Не "пустушка", а – смочок / Freepik

А щодо слова "соска", яким можуть називати і "пустушку", і насадку на пляшечку для годування, воно теж – суржик. Тому краще замінити його на:

не соска – а смочок (бо не сосати, а смоктати);

(бо не сосати, а смоктати); або ж не соска – а цмулик (від слова цмулити – пити маленькими ковточками).

Про слова без суржику, які позначають речі для немовлят, раніше писав 24 Канал – не пєльонка, не кроватка, не коляска.

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