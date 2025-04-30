Едва ли не самой первой и самой необходимой вещью для младенцев становится "пустышка". Но правильно ли называть этот предмет именно так на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Как по-украински назвать "пустышку"

Словарик молодых родителей пополняется названиями предметов и вещей для младенца, и он меняется и дополняется по мере того, как растет ребенок. И длительное время останется слово "пустушка".

"Пустушка" это предмет, задача которого, удовлетворить у ребенка сосательный рефлекс и успокоить младенца. Хотя слово и кажется привычным, однако оно происходит из русского языка: "пустушка" – "пустышка".

Однако, Словарь украинского языка 1970 – 80-х годов этого еще слова не фиксирует. Но предлагает несколько слов, которые могут его заменить:

Пипка – это слово используют для обозначения "пустышки". А еще для выступления или носика, который предназначен, чтобы пить или сосать – в кувшине или люльке. Кроме того, так называют сосок, от которого пошло слово соска.

– это слово используют для обозначения "пустышки". А еще для выступления или носика, который предназначен, чтобы пить или сосать – в кувшине или люльке. Кроме того, так называют сосок, от которого пошло слово соска. Смочок – от слова сосать, сосет.

– от слова сосать, сосет. Дурник – что-то, что используется для одурманивания, в данном моменте – сосательного рефлекса.

– что-то, что используется для одурманивания, в данном моменте – сосательного рефлекса. Кукла – изначально, словом обозначали комочек размоченного (разжеванного) кусочка хлеба, завернутого в ткань, который давали сосать ребенку.

– изначально, словом обозначали комочек размоченного (разжеванного) кусочка хлеба, завернутого в ткань, который давали сосать ребенку. Мизюк или музюк – слово фиксирует Этимологический словарь украинского языка. Возможно слово происходит от слова "мизать" – касаться мордой, лизать.

Древние "соски-пустышки" представляли собой кусочек кожи животного. Современную форму они приобрели около 1900 года, когда впервые были запатентованы в США как "baby comforter".

"Глечик... має носик або нісок – виступ, зроблений для того, щоб пити воду. Його ще називають пипкою" (Полтавсько-київський діалект)

"Знаходить [Катря] житнього хліба жовану куклу, нашвидку піджовує її, пхає дитині в рот" (Степан Васильченко).

Не "пустышка", а – смочок / Freepik

А насчет слова "соска", которым могут называть и "пустышку", и насадку на бутылочку для кормления, оно тоже – суржик. Поэтому лучше заменить его на:

не соска – а смочок (бо не сосати, а смоктати);

(бо не сосати, а смоктати); або ж не соска – а цмулик (від слова цмулити – пити маленькими ковточками).

О словах без суржика, которые обозначают вещи для младенцев, ранее писал 24 Канал – не пеленка, не кроватка, не коляска.

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