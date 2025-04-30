Чи не найпершою і найнеобхіднішою річчю для немовлят стає "пустушка". Та чи правильно називати цей предмет саме так українською, розповідає 24 Канал.
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Як по-українськи назвати "пустушку"
Словничок молодих батьків поповнюється назвами предметів та речей для немовляти, і він змінюється та доповнюється у в міру того, як росте дитина. Та тривалий час залишиться слово "пустушка".
"Пустушка" це предмет, завдання якого, задовольнити у дитини смоктальний рефлекс та заспокоїти немовля. Хоч слово і здається звичним, однак воно походить з російської мови: "пустишка" – "пустушка".
Однак, Словник української мови 1970 – 80-х років цього ще слова не фіксує. Але пропонує кілька слів, які можуть його замінити:
- Пипка – це слово використовують для позначення "пустушки". А ще для виступу чи носика, який призначений, щоб пити чи смоктати – у глечику чи люльці. Крім того, так називають сосок, від якого пішло слово соска.
- Смочок – від слова смоктати, смокче.
- Дурник – щось, що використовується для задурення, у даному моменті – смоктального рефлексу.
- Кукла – спочатку, словом позначали грудочку розмоченого (розжованого) шматочка хліба, загорнутого у тканину, який давали смоктати дитині.
- Мізюк чи музюк – слово фіксує Етимологічний словник української мови. Можливо слово походить від слова "мизати" – торкатися мордою, лизати.
Стародавні "соски-пустушки" являли собою шматочок шкіри тварини. Сучасної форми вони набули близько 1900 року, коли вперше були запатентовані в США як "baby comforter".
"Глечик... має носик або нісок – виступ, зроблений для того, щоб пити воду. Його ще називають пипкою" (Полтавсько-київський діалект)
"Знаходить [Катря] житнього хліба жовану куклу, нашвидку піджовує її, пхає дитині в рот" (Степан Васильченко).
Не "пустушка", а – смочок / Freepik
А щодо слова "соска", яким можуть називати і "пустушку", і насадку на пляшечку для годування, воно теж – суржик. Тому краще замінити його на:
- не соска – а смочок (бо не сосати, а смоктати);
- або ж не соска – а цмулик (від слова цмулити – пити маленькими ковточками).
Про слова без суржику, які позначають речі для немовлят, раніше писав 24 Канал – не пєльонка, не кроватка, не коляска.
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