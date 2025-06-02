У слова "добре" багато значень та ще більше синонімів: збагатіть свою мову
- Слово "добре" має багато значень і синонімів в українській мові, які можна використовувати для збагачення мовлення.
- Синоніми до "добре" включають: гаразд, вдало, гарно, лепсько, файно, серед інших, залежно від контексту.
Досить часто ми використовуємо слово "добре" у різних значеннях. Але до нього є ще чимало цікавезних синонімів на різні випадки життя.
Яким цще словами та виразами можна замінити "добре", розповідає 24 Канал.
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Яке значення у слова "добре"
Слово "добре" чи не найпопулярніше у мовленні. Ним можна відреагувати на чимало ситуацій. Але в українській мові є багато синонімів, якими можна взаємозамінити чи не будь-яке слово, та зробити ваше мовлення багатим, цікавим, різноманітним.
Саме слово – "добре" – прислівник і його вживають у кількох випадках, і до кожного з них можна підібрати інші варіанти. Ось які відповідники-синоніми наводить ресурс Горох, опираючись на різні словники української мови, і їх чимало, як і до слова "бити".
Добре – у значенні згоди:
- гаразд,
- добро,
- нехай / хай,
- най буде,
- порядок,
- іде / піде
- чи сучасне – ОК.
Добре – у значенні посилення важливості, що все вдалося (добре зроблено, добре сказано):
- вдало,
- гарно,
- гоже,
- добряче,
-
здорово,
-
ладно,
-
лепсько,
-
порядно,
-
славно,
-
до пуття,
-
належним чином,
-
удало / вдало,
-
файно,
-
по-божому / по-людськи
-
як слід,
-
як по нотах,
-
як по маслу,
-
як по писаному,
-
як має бути.
-
гарно,
-
гоже,
-
красно,
-
любо,
-
ліпо,
-
медяно,
-
мило,
-
охвітно,
-
славно,
-
пишно,
-
файно,
-
чарівно,
-
чудесно,
-
чудно,
-
чудово
-
хороше.
- сильно,
- вельми,
- дуже,
- зовсім,
- остаточно.
А ще замість – "добре відомо" – "достеменно відомо" чи "точно відомо".
Слово "добре" навіть вживається у лайці, чи то народних прокльонах – "Щоб тобі добре було!" чи інший варіант – "Щоб тобі пусто було!"
Досить часто, слово "добре" використовують як відповідь – "Як ти?" – "Все добре!". Нехай у вашому житті на строї й справді все буде добре – лепсько, файно, гоже, як слід – чи як одне з тих слів, яке вам припало до душі.