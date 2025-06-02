У слова "добре" багато значень та ще більше синонімів: збагатіть свою мову

Досить часто ми використовуємо слово "добре" у різних значеннях. Але до нього є ще чимало цікавезних синонімів на різні випадки життя.

Яким цще словами та виразами можна замінити "добре", розповідає 24 Канал.

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Яке значення у слова "добре"

Слово "добре" чи не найпопулярніше у мовленні. Ним можна відреагувати на чимало ситуацій. Але в українській мові є багато синонімів, якими можна взаємозамінити чи не будь-яке слово, та зробити ваше мовлення багатим, цікавим, різноманітним.

Саме слово – "добре" – прислівник і його вживають у кількох випадках, і до кожного з них можна підібрати інші варіанти. Ось які відповідники-синоніми наводить ресурс Горох, опираючись на різні словники української мови, і їх чимало, як і до слова "бити".

Добре – у значенні згоди:

гаразд,

добро,

нехай / хай,

най буде,

порядок,

іде / піде

чи сучасне – ОК.

Добре – у значенні посилення важливості, що все вдалося (добре зроблено, добре сказано):

вдало,

гарно,

гоже,

добряче,

здорово,

ладно,

лепсько,

порядно,

славно,

до пуття,

належним чином,

удало / вдало,

файно,

по-божому / по-людськи

як слід,

як по нотах,

як по маслу,

як по писаному,

як має бути.

Добре – у значенні стану, відчуттів чи емоцій ("мені зараз добре"):

гарно,

гоже,

красно,

любо,

ліпо,

медяно,

мило,

охвітно,

славно,

пишно,

файно,

чарівно,

чудесно,

чудно,

чудово

хороше.

Добре – у значенні посилення вражень, також негативних (добре змерз):

сильно,

вельми,

дуже,

зовсім,

остаточно.

А ще замість – "добре відомо" – "достеменно відомо" чи "точно відомо".

Слово "добре" навіть вживається у лайці, чи то народних прокльонах – "Щоб тобі добре було!" чи інший варіант – "Щоб тобі пусто було!"

Досить часто, слово "добре" використовують як відповідь – "Як ти?" – "Все добре!". Нехай у вашому житті на строї й справді все буде добре – лепсько, файно, гоже, як слід – чи як одне з тих слів, яке вам припало до душі.