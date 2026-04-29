Помилка, яку робить кожен другий: ви точно неправильно називаєте цей обласний центр

Помилки в географічних назвах – поширене явище, проте скорочення "Хмельницьк" замість "Хмельницький" уже встигло стати справжнім мовним вірусом. Насправді правильні форми чітко визначені правописом і не допускають варіантів без закінчення.

Назва міста Хмельницький часто стає джерелом мовних помилок. У розмовній мові та навіть у текстах можна зустріти варіанти "Хмельницьк" або "у Хмельницьку", однак такі форми не відповідають нормам української мови.

Чому "Хмельницький", а не "Хмельницьк"?

Згідно з нормами Українського правопису, географічні назви прикметникового типу мають повну форму. "Хмельницький" – це прикметникова назва, утворена від прізвища історичного діяча Богдана Хмельницького.

Саме тому скорочення до "Хмельницьк" є неправильним. В українській мові не відкидають закінчення -ий у таких назвах, адже воно є частиною граматичної основи слова.

Як правильно відмінювати назву міста?

У непрямих відмінках назва також зберігає прикметникову форму. Тому правильно говорити і писати:

у Хмельницькому;

до Хмельницького;

з Хмельницького.

Форма "у Хмельницьку" виникає за аналогією з іменниками, але в цьому випадку вона є помилковою, адже назва міста відмінюється як прикметник, а не як іменник.

Такі помилки досить поширені, однак їх легко уникнути, якщо пам'ятати: "Хмельницький" – це повна прикметникова форма, яка змінюється за відповідними правилами української граматики.

В українській мові є чимало сталих висловів, які не варто змінювати.

Правильний вираз в українській мові – "підбивати підсумки".

Вираз "підводити підсумки" вважається ненормативним і є калькою з російської мови.

Вибираючи автентичний варіант, ми не лише дбаємо про чистоту українського слова, а й підкреслюємо власну мовну уважність.