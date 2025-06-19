"Вніч" чи "в ніч": як пишеться це вислів правильно та що він означає

Новий український правопис змінив правила написання деяких слів. Та навіть і без змін, деколи можна загубитися у не часто вживаних словах та висловах.

Як написати вислів "в ніч" – разом чи окремо та що він означає, розповідає 24 Канал.

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Що таке "в ніч" та як його писати

Деякі слова змінюють зміст, залежно від того написані вони разом чи окремо. У випадку "в ніч" правильний варіант залежить від контексту.

Якщо написати разом, то слід писати – вночі / уночі, то це прислівник, який означає час дії (коли?). Наприклад: "Вночі було дуже тихо" чи "Немає спокою ні вдень, ні вночі".

Якщо ж писати "в ніч" окремо – то це уже прийменникова конструкція з іменником "ніч", яка використовується для позначення конкретного моменту або події. Наприклад: "У ніч перед Різдвом".

А от вислів "піти в ніч" має кілька можливих значень залежно від контексту:

В ніч – буквальне значення, означає вирушити кудись у нічний час, наприклад, у подорож або на роботу. В ніч – поетичне чи символічне значення – може означати зникнення, відхід у невідомість або завершення певного етапу життя.

У літературі форма "в ніч" використовується для опису таємничого або драматичного зникнення персонажу.