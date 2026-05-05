У розмовній українській мові досі трапляються кальки з російської, які звучать неприродно. Репетиторка ЗНО Оксана Миколаївна пояснила, як замінити найпоширеніші з них на правильні відповідники.

Як правильно сказати замість "халатне відношення"?

За словами репетиторки, вислів "халатне відношення" є калькою з російської мови. Натомість українською правильно говорити "недбале ставлення".

Слово "відношення" у значенні "ставлення" вважається ненормативним у більшості випадків. Українська мова надає перевагу слову "ставлення", коли йдеться про поведінку або оцінку.

Так само варто звернути увагу й на інші поширені помилки:

"нижня білизна" – спідня білизна або просто спіднє ;

або просто ; "творог" – домашній сир або кисломолочний сир.

Такі заміни роблять мовлення більш природним і відповідають нормам літературної української.

Як уникати кальок у щоденному мовленні?

Ще один поширений приклад – фраза "підходящий будинок". В українській мові вона звучить неприродно, тому її варто замінити залежно від контексту.

Найдоречніші варіанти:

відповідний будинок (якщо йдеться про відповідність вимогам);

(якщо йдеться про відповідність вимогам); придатний будинок (якщо мається на увазі практичність);

(якщо мається на увазі практичність); слушний варіант або той, що підходить – у розмовному стилі.

У коментарях до відео користувачі також активно обговорювали мовні норми. Зокрема, частина з них зазначала, що звикла до слова "творог" із дитинства, інші пропонували варіанти на кшталт "м'який сир" або "кисломолочний сир".

Фахівці ж радять орієнтуватися на сучасні словники та норми української мови. Адже навіть якщо певні слова здаються звичними, це не завжди означає, що вони є нормативними.

Що таке "палас" і чому його не варто плутат з "палацом": у чому різниця?

Часто одна літера може змінити все значення слова. Саме у такій ситуації "палас" – слово, яке часто плутають із "палацом".

Українською "палас" – це великий тканий килим без ворсу, що походить від перського слова "pelas".

"Палац" – велика розкішна будівля, резиденція або громадський заклад, походить від латинського "palatium".