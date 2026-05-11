Геть "черьомуху": як правильно називати дерево з дитинства, ягоди якого фарбують руки

Чимало українців досі називають черемху "чєрьомухою" або "черьомухою", хоча така форма є помилковою. Ця рослина знайома багатьом ще з дитинства – через ароматне цвітіння та чорні ягоди, якими діти часто бавилися.

Рослина, яку в побуті нерідко називають "чєрьомухою" або "черьомухою", українською мовою має правильну назву – черемха. Саме таку форму фіксують словники та український правопис.

Дивіться також Не "шмель", "муравей" і "бабочка": українською ці комахи називаються геть інакше

Як правильно говорити українською?

Слово "черемха" є нормативною українською назвою рослини. Варіанти "черьомуха" чи "чєрьомуха" виникли під впливом російської мови й належать до суржику або розмовних покручів.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Тому в українській мові правильно казати та писати саме "черемха". Цю назву часто можна зустріти у художній літературі, народних піснях та описах природи.

Черемха добре знайома багатьом людям із дитинства. Її темні ягоди часто ставали частиною дитячих забав, а навесні дерево запам'ятовується сильним солодкуватим ароматом під час цвітіння.

Що це за рослина і де вона росте?

Черемха – це дерево або великий кущ родини розових. Найчастіше в Україні можна побачити черемху звичайну, яка росте біля річок, у лісах, парках та вологих місцевостях.

Рослина особливо красиво виглядає навесні, коли вкривається білими дрібними квітами, зібраними у довгі пахучі китиці. Зазвичай черемха цвіте у квітні або травні – залежно від погоди та регіону.

Після цвітіння на дереві з'являються невеликі чорні ягоди. Вони мають терпкий смак і достигають у другій половині літа.

Де використовують черемху?

Різні частини черемхи використовують у кількох сферах. Ягоди застосовують у кулінарії – з них готують варення, настої, компоти та борошно для випічки.

У народній медицині використовували плоди, кору та квіти черемхи. Їм приписували протизапальні та в'яжучі властивості. Однак вживати рослину слід обережно, адже деякі її частини містять речовини, які можуть бути токсичними у великих кількостях.

Також черемху часто висаджують як декоративну рослину в садах і парках. Вона цінується за рясне цвітіння, приємний аромат та невибагливість у догляді.

Геть "чістотєл" та суржик: як правильно називати відому рослину з помаранчевим соком?

В Україні росте ще одна рослина, яку дуже часто називають неправильно, з використанням суржику та русизмів.

В українській мові правильна назва рослини з помаранчевим соком – чистотіл, а не суржиковий "чістотєл".

Чистотіл великий використовується в медицині та косметології за свої бактерицидні властивості, але є отруйним, тому варто бути обережним.

Лікарі застерігають від самолікування рослиною, оскільки рослина містить потужні алкалоїди. У побуті ж чистотіл іноді використовують навіть для боротьби зі шкідниками в саду, адже його відвар ефективно відлякує попелиць та інших комах.