Геть "черьомуху": як правильно називати дерево з дитинства, ягоди якого фарбують руки
- Слово "черемха" є нормативною українською назвою рослини, а "черьомуха" та "чєрьомуха" належать до суржику.
- Черемха використовується в кулінарії та народній медицині, а також як декоративна рослина.
Чимало українців досі називають черемху "чєрьомухою" або "черьомухою", хоча така форма є помилковою. Ця рослина знайома багатьом ще з дитинства – через ароматне цвітіння та чорні ягоди, якими діти часто бавилися.
Рослина, яку в побуті нерідко називають "чєрьомухою" або "черьомухою", українською мовою має правильну назву – черемха. Саме таку форму фіксують словники та український правопис.
Як правильно говорити українською?
Слово "черемха" є нормативною українською назвою рослини. Варіанти "черьомуха" чи "чєрьомуха" виникли під впливом російської мови й належать до суржику або розмовних покручів.
Тому в українській мові правильно казати та писати саме "черемха". Цю назву часто можна зустріти у художній літературі, народних піснях та описах природи.
Черемха добре знайома багатьом людям із дитинства. Її темні ягоди часто ставали частиною дитячих забав, а навесні дерево запам'ятовується сильним солодкуватим ароматом під час цвітіння.
Що це за рослина і де вона росте?
Черемха – це дерево або великий кущ родини розових. Найчастіше в Україні можна побачити черемху звичайну, яка росте біля річок, у лісах, парках та вологих місцевостях.
Рослина особливо красиво виглядає навесні, коли вкривається білими дрібними квітами, зібраними у довгі пахучі китиці. Зазвичай черемха цвіте у квітні або травні – залежно від погоди та регіону.
Після цвітіння на дереві з'являються невеликі чорні ягоди. Вони мають терпкий смак і достигають у другій половині літа.
Де використовують черемху?
Різні частини черемхи використовують у кількох сферах. Ягоди застосовують у кулінарії – з них готують варення, настої, компоти та борошно для випічки.
У народній медицині використовували плоди, кору та квіти черемхи. Їм приписували протизапальні та в'яжучі властивості. Однак вживати рослину слід обережно, адже деякі її частини містять речовини, які можуть бути токсичними у великих кількостях.
Також черемху часто висаджують як декоративну рослину в садах і парках. Вона цінується за рясне цвітіння, приємний аромат та невибагливість у догляді.
Геть "чістотєл" та суржик: як правильно називати відому рослину з помаранчевим соком?
В Україні росте ще одна рослина, яку дуже часто називають неправильно, з використанням суржику та русизмів.
В українській мові правильна назва рослини з помаранчевим соком – чистотіл, а не суржиковий "чістотєл".
Чистотіл великий використовується в медицині та косметології за свої бактерицидні властивості, але є отруйним, тому варто бути обережним.
Лікарі застерігають від самолікування рослиною, оскільки рослина містить потужні алкалоїди. У побуті ж чистотіл іноді використовують навіть для боротьби зі шкідниками в саду, адже його відвар ефективно відлякує попелиць та інших комах.