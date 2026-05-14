Забудьте про "надоїло": як правильно та красиво сказати українською, що вам щось набридло

Чимало українців у розмовах та листуванні використовують слово "надоїло", навіть не замислюючись, що воно є русизмом. Натомість українська мова має власний нормативний відповідник – "набридло".

У моменти втоми чи роздратування ми часто автоматично використовуємо звичні слова, навіть не замислюючись над їхнім походженням. Через це в нашому мовленні з'являється популярний побутовий русизм "надоїло", який часто проникає не лише в приватні чати, а й у ділове листування.

Чому слово "надоїло" – це груба лексична помилка

Слово "надоїло" є класичним прикладом калькування російського дієслова "надоело". В українській літературній мові такого слова не існує, а його вживання суттєво збіднює мовну культуру людини. На жаль, через фонетичну подібність до інших українських слів, цей покруч міцно засів у головах багатьох громадян, які вважають його цілком легітимним.

Мовознавці наголошують, що викорінення таких непомітних русизмів – це важливий крок до чистоти мовлення. Коли ви ловите себе на бажанні написати колезі або другу "мені це надоїло", варто зупинитися. Наша мова має набагато милозвучніші та точніші варіанти, які ідеально пасують для будь-якої життєвої ситуації.

Основні відповідники: як говорити грамотно

Найбільш точним, універсальним та літературним відповідником у цьому випадку є дієслово набридло (або набридати у формі теперішнього часу). Воно чудово підходить як для офіційно-ділового стилю, так і для щоденного невимушеного спілкування. Наприклад, правильно писати: "мені набридло виконувати одноманітну роботу" або "ця суперечка вже всім набридла".

Ще одним прекрасним і абсолютно нормативним варіантом є слово наскучило. Воно має дещо легший, емоційний відтінок і чудово описує стан, коли якась діяльність або річ просто перестала викликати інтерес і стала нудною. Обидва ці слова є питомими, зафіксованими в академічних словниках і рекомендованими до вживання.

Соковита українська фразеологія для емоційного розмовного мовлення

Якщо ж ситуація вимагає максимального вираження емоцій, і простого слова "набридло" вам здається замало, українська мова пропонує неймовірну кількість колоритних фразеологізмів. Замість сухого тексту в месенджері можна використати один із таких народних висловів:

Допекло до живих печінок – коли ситуація стала критичною і терпіти більше немає сил;

– коли ситуація стала критичною і терпіти більше немає сил; Сидить у печінках (або в горлі стоїть) – про людину чи обов'язок, які викликають сильне роздратування;

(або в горлі стоїть) – про людину чи обов'язок, які викликають сильне роздратування; Остогидло або очманіло – міцні та дуже емоційні дієслова, що передають крайній ступінь перенасичення чимось;

або – міцні та дуже емоційні дієслова, що передають крайній ступінь перенасичення чимось; Довело до білого коліна – коли набридливий процес починає відверто злити.

Використовуючи ці вишукані мовні багатства, ви не лише продемонструєте високий рівень освіченості, а й зробите своє спілкування живим та експресивним. Плекайте рідну мову, очищуйте її від побутового суржику та пам'ятайте: те, що іншим "надоело", українцям – просто набридло.

Дуже часто щось може не лише набриднути чи допекти, але й здивувати. Схоже, саме через здивування українська тенісистка видала доволі цікаву фразу, яку ще років 30 – 50 можна було зустріти на українській вулиці, а зараз це вже "лексичний антикваріат".

Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну в Римі та вийшла в півфінал турніру WTA 1000.

Тенісистка описала перемогу фразою "Йосип босий". Ця фраза виражає сильне здивування тенісистки грою.

Рух "За мову" зазначав, що варто висловлювати свої емоції українською і не "тягнути" у своє мовлення російську лайку. Барвисто й насичено висловлюють емоції вирази "Йосип босий", "мати Василева", "срав пес, перділи гуси" та чимало інших, які зовсім нескладно знайти.