Позбавляємось від русизмів: як правильно назвати носорога українською
- В українській мові правильно вживати слово "носоріг", а не "носорог", оскільки останнє є русизмом.
- Щороку 1 травня відзначають День захисту носорога, щоб привернути увагу до проблеми збереження цих тварин, які перебувають під загрозою зникнення.
В українській мові часто плутають назву однієї з найбільших наземних тварин. Розповідаємо, як правильно – "носоріг" чи "носорог" – і чому це важливо.
Чимало українців у повсякденному мовленні використовують слово "носорог", однак це русизм. В українській літературній мові правильно вживати форму носоріг.
Чому правильно "носоріг"?
Слово "носоріг" відповідає нормам української мови та зафіксоване у словниках. Воно утворене за законами українського словотвору: частина "-ріг" прямо вказує на характерну ознаку тварини – ріг на носі.
Варіант "носорог" прийшов із російської мови і не є нормативним в українській. Саме тому у медіа, освіті та офіційному мовленні варто використовувати лише правильну форму – "носоріг".
Як правильно називати носорога українською / Скриншот зі Словник.UA
Що відомо про носорогів і чому 1 травня – їхній день?
Носороги – це великі травоїдні ссавці з родини Носорогові. Вони мешкають переважно в Африці та Азії, мають масивне тіло, товсту шкіру і один або два роги.
Попри свій вигляд, ці тварини зазвичай неагресивні, але можуть захищатися у разі небезпеки. Сьогодні більшість видів носорогів перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство та втрату природного середовища.
Саме тому щороку 1 травня відзначають День захисту носорога. Його мета – привернути увагу до проблеми збереження цих унікальних тварин і необхідності їх охорони.
Коли ми говоримо про квітку, що повертає голову за сонцем, важливо називати її саме українським словом, а не калькувати російське.
Українська назва "соняшник" є правильною для квітки, відомої як "подсолнух" російською.
Соняшник походить із Північної Америки та став культурним символом в Україні з XVII століття.
Ще одну цікаву назву можна зустріти у словнику – "насенешник", утворене від слова "насіння". Соняшникове насіння є ласощами, щоб просто його лузати, чи як інгредієнт десертів та страв – грильяжу, цукерок, випічки, салатів, соусів.